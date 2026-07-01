La selección de Inglaterra, líder del Grupo L, se enfrenta a la República del Congo este miércoles 1 de julio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium, dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Con Harry Kane como figura, los ingleses parten como favoritos con un pronóstico de victoria 2-0, mientras que RD Congo llega tras una fase complicada como tercer lugar.
El encuentro definirá el pase a los octavos de final y será transmitido por ViX a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).
Inglaterra vs RD Congo: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026
Inglaterra 2-0 RD Congo es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: Inglaterra 2-0 RD Congo.
Inglaterra vs RD Congo: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Inglaterra vs RD Congo, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Inglaterra
- Portero: Jordan Pickford
- Defensas: Djed Spence, John Stones, Levi Colwill y Luke Shaw
- Mediocampistas: Declan Rice, Jude Bellingham y Kobbie Mainoo
- Delanteros: Bukayo Saka, Harry Kane y Phil Foden
RD Congo
- Portero: Lionel Mpasi
- Defensas: Gedeon Kalulu, Chancel Mbemba, Henoc Inonga, Arthur Masuaku
- Mediocampistas: Samuel Moutoussamy, Charles Pickel y Gaël Kakuta
- Delanteros: Meschack Elia, Yoane Wissa y Théo Bongonda
Inglaterra vs RD Congo: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Inglaterra vs RD Congo se enfrentan en el Mundial 2026 el miércoles 1 de julio. Transmite ViX a las 16 horas.
- Partido: Inglaterra vs RD Congo
- Fase: Dieciseisavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 1 de julio del 2026
- Horario: 10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Mercedes-Benz Stadium
- Transmisión: ViX