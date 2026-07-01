La selección de Inglaterra, líder del Grupo L, se enfrenta a la República del Congo este miércoles 1 de julio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium, dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con Harry Kane como figura, los ingleses parten como favoritos con un pronóstico de victoria 2-0, mientras que RD Congo llega tras una fase complicada como tercer lugar.

El encuentro definirá el pase a los octavos de final y será transmitido por ViX a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

Inglaterra vs RD Congo: Pronóstico del partido por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Inglaterra 2-0 RD Congo es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: Inglaterra 2-0 RD Congo.

Inglaterra vs RD Congo: Posibles alineaciones en los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Inglaterra vs RD Congo, en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Djed Spence, John Stones, Levi Colwill y Luke Shaw

Mediocampistas: Declan Rice, Jude Bellingham y Kobbie Mainoo

Delanteros: Bukayo Saka, Harry Kane y Phil Foden

RD Congo

Portero: Lionel Mpasi

Defensas: Gedeon Kalulu, Chancel Mbemba, Henoc Inonga, Arthur Masuaku

Mediocampistas: Samuel Moutoussamy, Charles Pickel y Gaël Kakuta

Delanteros: Meschack Elia, Yoane Wissa y Théo Bongonda

Inglaterra vs Congo: Pronóstico y posibles alineaciones del duelo por el pase a octavos del Mundial 2026. (Steve Luciano / AP Photo/Steve Luciano)

Inglaterra vs RD Congo: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Inglaterra vs RD Congo se enfrentan en el Mundial 2026 el miércoles 1 de julio. Transmite ViX a las 16 horas.