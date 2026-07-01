La historia de México en el Mundial 2026 marca un hito como el único equipo invicto en la Copa del Mundo de fútbol.

México ha ganado los cuatro partidos que ha jugado en el Mundial 2026 invicto, siendo la única selección en terminar la fase de grupos con marca perfecta de 3 victorias y cero goles en su contra.

La hazaña de México también supone que tras 40 años, pase al quinto partido en un Mundial, cumpliendo el sueño de la afición mexicana.

México, el equipo invicto del Mundial 2026; así ha sido la racha de sus cuatro partidos

El Mundial 2026 se marca con la racha de México siendo el único equipo invicto en la máxima competencia deportiva del fútbol.

Tras lograr un hito histórico con una fase de grupos perfecta y sin ningún gol para México en el Mundial 2026, la cual ha sido con:

2-0 derrotando a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026

1-0 derrota a Corea del Sur

3-0 derrotando a Chequia

Así como el triunfo de México contra Ecuador de 2 a 0.

Y lo que hizo que México finaliza la fase de grupos del Mundial 2026 de manera perfecta a la cabeza del Grupo A con 9 puntos, tres victorias, 6 goles y portería invicta.

Mexico is the only host country from this World Cup to not lose a single game so far.



They have won their first four World Cup matches for the first time in their history. pic.twitter.com/WYRE8S0Qc3 — Pop Base (@PopBase) July 1, 2026

México logra pase directo al quinto partido tras 40 años

Tuvieron que pasar 40 años para que México logrará pasar al quinto partido en un Mundial, tras la derrota de 2-0 con la que se impuso ante Ecuador.

La última vez que México pasó a su quinto partido fue en el Mundial de 1986, tras derrotar a Bulgaria con un marcador de 2-0.

Sin embargo, ya en el quinto partido de México en el Mundial de 1986 no logró vencer a la entonces poderosa Alemania, en un encuentro 0-0 hasta en tiempos extras, pero cayendo en los penales con 4-1 a favor de la Selección Alemana.

Por lo que ahora solo falta esperar quién será el equipo a enfrentar por México en el quinto partido del Mundial 2026, el cual saldrá del encuentro de Inglaterra y República del Congo.