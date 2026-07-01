México pasó a octavos de final con el triunfo sobre Ecuador (2-0) y ahora podría enfrentarse a Inglaterra en el Estadio Banorte.

De acuerdo con el calendario de la FIFA para el Mundial 2026, el partido de octavos de final que disputará México se jugará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Si bien se prevé que el partido sea México vs Inglaterra, la participación del último depende de los resultados del Inglaterra vs Congo que se disputa este 1 de julio a las 10:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Atlanta.

México jugará en el Estadio Banorte su pase a cuartos de final

El partido donde México disputará su pase a cuartos de final se llevará a cabo en el Estado Banorte el próximo 5 de julio.

De acuerdo con el calendario de la FIFA, el posible México vs Inglaterra se llevará a cabo a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

México podrá jugar contra Inglaterra en el Estadio Banorte (Captura de pantalla)

Cabe señalar que este será el último partido que se dispute en México durante el Mundial 2026.

México supera a Ecuador en el Estadio Banorte

La selección mexicana superó a Ecuador en casa con dos goles marcados por Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

El México vs Ecuador en el Estadio Banorte inició una hora después debido a una tormenta eléctrica; sin embargo, el retraso no influyó en el ánimo de la selección mexicana en los dieciseisavos de final.

Con este triunfo, México suma cuatro victorias consecutivas siendo, junto con Francia, la selección que ha avanzado con cero derrotas.