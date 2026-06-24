Te decimos quién es Lionel Mpasi, futbolista que participa en la selección de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026, con los siguientes detalles:

¿Quién es Lionel Mpasi, futbolista del Congo?

¿Qué edad tiene Lionel Mpasi, futbolista del Congo?

¿Lionel Mpasi, futbolista del Congo tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Lionel Mpasi, futbolista del Congo?

¿Lionel Mpasi, futbolista del Congo tiene hijos?

¿Qué estudió Lionel Mpasi, futbolista del Congo?

¿En qué trabajó Lionel Mpasi, futbolista del Congo?

¿Quién es Lionel Mpasi, futbolista del Congo?

Lionel Mpasi Nzau es un futbolista profesional nacido en Meaux, Francia, que posee la doble nacionalidad francesa y de la República Democrática del Congo.

Se desempeña como portero y actualmente juega para el Le Havre A. C. de la Ligue 1 de Francia, además de representar internacionalmente a la selección congoleña, con la cual está disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lionel Mpasi, portero de la Selección de la República del Congo durante el Mundial 2026 (Natacha Pisarenko / AP Photo / AP Photo/Natacha Pisarenko)

¿Qué edad tiene Lionel Mpasi, futbolista del Congo?

Lionel Mpasi nació el 1 de agosto de 1994 en Meaux, Francia, por lo que actualmente tiene 31 años de edad.

¿Lionel Mpasi, futbolista del Congo tiene esposa?

No existe información oficial ni registros en su perfil que Lionel Mpasi está casado o tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Lionel Mpasi, futbolista del Congo?

Al haber nacido el 1 de agosto, su signo zodiacal es Leo, uno de los signos relacionados al elemento fuego; están regidos por el Sol y destacan por su vitalidad, optimismo y magnetismo.

Los Leo como Mpasi son muy generosos y leales, pero también pueden ser orgullosos y egocéntricos si no reciben suficiente atención.

Lionel Mpasi, portero de la Selección de la República del Congo durante el Mundial 2026 (Ashley Landis / AP Photo / AP Photo/Ashley Landis)

¿Lionel Mpasi, futbolista del Congo tiene hijos?

No hay información disponible que confirme que el portero del Congo, Lionel Mpasi tenga hijos.

¿Qué estudió Lionel Mpasi, futbolista del Congo?

La formación de Lionel Mpasi desde la infancia estuvo completamente volcada al ámbito deportivo, integrándose desde muy joven a las categorías inferiores de clubes franceses como el US Torcy y, posteriormente, en la prestigiosa academia del Paris Saint-Germain (PSG).

Por lo que no hay información sobre estudios universitarios o una carrera profesional fuera del fútbol de Lionel Mpasi.

Lionel Mpasi, portero de la Selección de la República del Congo durante el Mundial 2026 (Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

¿En qué trabajó Lionel Mpasi, futbolista del Congo?

Lionel Mpasi, portero de la Selección del Congo que actualmente está jugando en el Mundial 2026, ha trabajado exclusivamente como futbolista profesional.

Comenzó en los equipos filiales del Paris Saint-Germain II y Toulouse II, consolidando su carrera en el Rodez A. F. en donde jugó entre 2016 y 2025 tanto en el Championnat National como en la Ligue 2 antes de dar el salto a la primera división francesa con su actual club, Le Havre.

Su “trabajo” alterno ha sido defender la portería de su selección nacional del Congo en torneos internacionales de máxima exigencia como la Copa Africana de Naciones y las eliminatorias mundialistas.