La expectativa por el partido entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial de 2026 ha provocado una auténtica locura en el mercado de reventa.

A pocos días del encuentro, los boletos disponibles en plataformas secundarias alcanzan precios desde los 330 mil pesos hasta los casi 400 mil.

Precios históricos para el partido México vs Inglaterra desde el Estadio Banorte

En la plataforma de reventa, StubHub, la entrada más accesible para el compromiso ronda los 330 mil pesos mexicanos, una cifra muy por encima de los precios originales de venta.

Sin embargo, los costos aumentan considerablemente dependiendo de la ubicación dentro del Estadio Banorte.

Los boletos en zonas preferentes y de alta demanda llegan a superar los 353 mil 169 pesos, convirtiendo al México vs Inglaterra en uno de los encuentros más costosos del Mundial de 2026 en el mercado de reventa.

El partido México vs Inglaterra de octavos de final se jugará en el Estadio Banorte (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

¿Cuándo se verán las caras México e Inglaterra en el Mundial 2026?

El enfrentamiento entre México e Inglaterra será el domingo 5 de julio desde el Estadio Banorte, en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México.

En dicho compromiso, México buscará algo histórico: ganar dos partidos seguidos de eliminación directa y llegar a los cuartos de final por segunda vez en su historia.