Harry Edward Kane es un futbolista inglés que juega como delantero centro en el Bayern de Múnich y es el capitán de la selección de Inglaterra.

Desde su llegada al Bayern en 2023, Kane se ha mantenido como la principal referencia ofensiva tanto del club alemán como del combinado inglés en el ciclo rumbo al Mundial 2026, consolidando su estatus como uno de los delanteros más determinantes del futbol mundial.

¿Quién es Harry Kane?

Harry Kane es un delantero inglés formado en las fuerzas básicas del Tottenham Hotspur, club con el que debutó profesionalmente y en el que se consolidó como uno de los máximos goleadores de la Premier League.

A lo largo de su carrera se convirtió en el máximo anotador histórico del club londinense, registrando 280 goles antes de su salida a Alemania.

Con la selección de Inglaterra debutó en 2015 y rápidamente asumió el rol de capitán. En el Mundial de Rusia 2018 obtuvo la Bota de Oro como máximo goleador del torneo, consolidándose como una de las figuras más importantes del futbol internacional en la última década.

Harry Kane es capitán de Inglaterra y delantero del Bayern de Múnich. (@HarryKane/Fb )

¿Qué edad tiene Harry Kane?

Harry Edward Kane nació el 28 de julio de 1993 en Londres, Inglaterra, por lo que actualmente tiene 32 años.

¿Harry Kane tiene pareja?

Sí. Harry Kane está casado con Katie Goodland, su pareja desde la adolescencia. Se comprometieron en 2017 y contrajeron matrimonio en 2019, manteniendo una relación estable.

¿Qué signo zodiacal es Harry Kane?

Harry Kane es del signo Leo, correspondiente al elemento Fuego.

Las personas Leo suelen caracterizarse por su liderazgo, seguridad, carisma y ambición, rasgos que se reflejan en su rol como capitán de Inglaterra y figura ofensiva en sus equipos.

¿Harry Kane tiene hijos?

Sí. Harry Kane y Katie Goodland tienen cuatro hijos. La familia mantiene una vida relativamente discreta, aunque con presencia ocasional en redes sociales.

¿Qué estudió Harry Kane?

Harry Kane cursó sus estudios en la Chingford Foundation School en Londres, donde coincidió con su actual esposa.

¿En qué ha trabajado Harry Kane?

Harry Kane es reconocido como uno de los delanteros más importantes del futbol moderno, destacado por su capacidad goleadora, constancia y liderazgo tanto en clubes como en la selección inglesa.