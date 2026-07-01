México vs Inglaterra se medirán en los octavos de final del Mundial 2026 y Liam Gallagher, gran aficionado al futbol, lanzó un contundente pronóstico a favor de la selección europea.

Fiel aficionado al futbol, en especial al Manchester City, Liam Gallagher, vocalista del grupo Oasis pronosticó una victoria de Inglaterra 5-0 sobre México en el Mundial 2026.

¿Por qué pronosticó Liam Gallagher goleada de Inglaterra sobre México?

El domingo 5 de julio México e Inglaterra se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, y la pasión alrededor del partido crecerá a medida que se acerque el silbatazo inicial.

Sin embargo, Liam Gallagher suele ser directo cuando opina sobre algo, y si se trata de futbol no es distinto, es más, suele ser aún más pasional.

Así que, cuando en la red social “X” le preguntaron qué sentía acerca de que Inglaterra será aplastada en el Estadio Azteca (Banorte), respondió sin dudar de manera contundente.

“Creo que venceremos a México 5-0″ Liam Gallagher, vocalista del grupo Oasis

El pronóstico de Liam Gallagher para el Inglaterra vs México (captura de pantalla )

¿Es posible una goleada de Inglaterra sobre México?

México suma cuatro victorias en el Mundial 2026 y nadie ha podido anotarle gol, su víctima más reciente fue Ecuador, una selección de prestigio con jugadores que militan en el futbol europeo.

Aunque el salto de calidad con Inglaterra es grande, la selección europea no ha avanzado con la misma solidez que México en el Mundial 2026.

Este miércoles 1 de julio, apenas pudo doblegar a Congo por marcador de 2-1, después de ir perdiendo durante buena parte del partido.

Así que, se espera un partido parejo entre México e Inglaterra y pronosticar una goleada parece muy aventurado.