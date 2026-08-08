Hernán Elizondo es un exfutbolista mexicano y entrenador que asumió como DT interino de Tigres en julio de 2026, luego de la salida de Guido Pizarro. Elizondo llegó al primer equipo después de dirigir a la Sub 21 de Tigres y tras desarrollar durante más de una década su carrera como entrenador en las fuerzas básicas del club.

¿Quién es Hernán Elizondo?

Hernán Rodrigo Elizondo González es un entrenador mexicano nacido en Monterrey, Nuevo León, identificado con las fuerzas básicas de Tigres. Antes de llegar al banquillo del primer equipo fue entrenador de distintas categorías juveniles de la institución, donde se especializó en la formación de futbolistas.

El 28 de julio de 2026, Tigres anunció que Elizondo asumiría de manera interina la dirección técnica del primer equipo para los siguientes compromisos de Liga MX y Leagues Cup, acompañado por Carlos Turrubiates como auxiliar técnico.

Antes de asumir el interinato, Elizondo dirigía a la Sub 21 de Tigres, equipo que terminó como superlíder del Apertura 2025.

¿Qué edad tiene Hernán Elizondo?

Hernán Elizondo nació el 3 de julio de 1976 en Monterrey, Nuevo León. En 2026 tiene 50 años.

¿Hernán Elizondo tiene hijos?

No existe información pública confirmada sobre si Hernán Elizondo tiene hijos. El entrenador mantiene su vida personal alejada de los reflectores.

¿Qué estudios tiene Hernán Elizondo?

Hernán Elizondo no ha brindado información pública para confirmar sus estudios, ni dónde realizó su formación como entrenador.

Lo que sí está documentado es que, después de retirarse como futbolista en 2005, se preparó para iniciar su carrera en los banquillos y posteriormente se incorporó a la estructura de Tigres.

¿En qué ha trabajado Hernán Elizondo?

Antes de convertirse en entrenador, Hernán Elizondo tuvo una etapa como futbolista profesional, principalmente como defensa en la entonces Primera A.

Su trayectoria como jugador incluyó:

Atlante Tabasco

Correcaminos

Cajeteros de Celaya

Atlético Celaya

De acuerdo con información publicada sobre su carrera, dejó el fútbol profesional en 2005.

Posteriormente comenzó su trayectoria como entrenador en Tigres:

2011: Llegó a Tigres como auxiliar técnico de la Sub 17 y trabajó en categorías como Sub 15 y Sub 17.

Llegó a Tigres como y trabajó en categorías como y Sub 17. 2015: Asumió como entrenador principal en la Tercera División del club.

Asumió como entrenador principal en la del club. 2016-2018: Dirigió equipos de Segunda División y Liga Premier .

Dirigió equipos de . 2018-2019: Se consolidó al frente de la Sub 20 de Tigres .

Se consolidó al frente de la . 2020-2021: Trabajó con las categorías Sub 17 y Sub 20 .

Trabajó con las categorías . 2022-2023: Dirigió nuevamente la Sub 20 .

Dirigió nuevamente la . 2023-2026: Estuvo al frente de la Sub 21 de Tigres .

Estuvo al frente de la . Julio de 2026: Fue nombrado DT interino de Tigres tras la salida de Guido Pizarro.

Durante su etapa en fuerzas básicas, Elizondo llevó a equipos juveniles de Tigres a distintas finales y trabajó en la formación de futbolistas que posteriormente llegaron al primer equipo. Entre ellos se encuentran Fernando González, Leonardo Flores, Sebastián Fierro y Bernardo Parra, además de Jesús Garza y Sánchez.