El pato Merlín, la mascota viral del Mundial 2026, arribó este lunes 22 de junio a Palacio Nacional junto a su dueña Carla Gómez y su hijo Cristian, tras ser invitados por la presidenta Claudia Sheinbaum a la conferencia matutina.

“Buenos días, mi nombre es Carla. Vengo a presentarles a mi familia: mi hijo Carlos, mi hijo Cristian y el bebé de la casa que se llama Merlín. Nos sentimos muy honrados de estar aquí con la presidenta, es un honor para nosotros estar en frente de ustedes y que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana.” Carla Gómez

El pato Merlín de dos años, acompaña a su familia mientras venden aguas y refrescos en las calles de la Ciudad de México, se volvió famoso al lucir la playera de la Selección Mexicana durante los partidos del Tri. Su tierna imagen y lealtad lo convirtieron en la mascota no oficial del equipo mexicano en el Mundial 2026.

El pato #Merlin y su familia, asisten a la mañanera y dice Sheinbaum que es porque su gobierno es muy humanista… pero a las madres buscadoras, ni las ve, ni las oye. pic.twitter.com/YTuTmuv7HJ — Avi 🦆 (@avieu) June 22, 2026

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