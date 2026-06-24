El influencer y empresario Poncho de Nigris volvió a generar polémica al ofrecer 800 mil pesos para comprar al Pato Merlín, la mascota viral del Mundial 2026 y símbolo de la familia de Carla Ivette Gómez.

Tras intentos previos de desconocidos por registrar al Pato Merlín como marca, Poncho De Nigris aseguró tener acercamiento con la familia y que su propuesta es tomada en serio.

Sin embargo, sus declaraciones sobre disecar al animal provocaron fuertes críticas, dado que el Pato Merlín representa apoyo emocional y unión para la familia de Carla Ivette Gómez.

Poncho de Nigris asegura que tiene acercamiento con familia del Pato Merlín

Poncho de Nigris dijo agradecer a la familia ya que aseguró hay acercamiento y están tomando en serio su propuesta.

El influencer y creador de Ring Royale aseguró que es probable que es fin de semana vea a los “representantes” del Pato Merlín.

También aseguró que el único futuro del Pato Merlín es un animal disecado a fin de generar su compra, lo que generó críticas de internautas.

Pato Merlín representa apoyo emocional para su familia

La familia de Carla Ivette Gómez ha señalado que el Pato Merlín no solo es una mascota sino un apoyo emocional para su familia.

La madre de familia contó que su Carlos, de 22 años, ha sufrido daño cerebral y trastorno de psicosis y que el Pato Merlín llevó “magia” desde su llegada a su casa.

También dijo que la mascota representa al mexicano y las familias trabajadoras, además de “una misión de vida” en su familia.