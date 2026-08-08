Rayadas vs Atlante cerrarán la actividad del sábado 8 de agosto en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Transmiten YouTube y ViX a las 20 horas.
- Partido: Rayadas vs Atlante
- Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: YouTube y ViX
Rayadas vs Atlante: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Rayadas vs Atlante se enfrentarán el sábado 8 de agosto en la Jornada 2 del Apertura 2026.
Rayadas vs Atlante: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 20:00 horas rodará el balón en el Rayadas vs Atlante en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.
Rayadas vs Atlante: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?
El Rayadas vs Atlante será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.
- Partido: Rayadas vs Atlante
- Fase: Jornada 1 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: YouTube y ViX