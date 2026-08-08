Rayadas vs Atlante cerrarán la actividad del sábado 8 de agosto en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Transmiten YouTube y ViX a las 20 horas.

Partido: Rayadas vs Atlante

Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: YouTube y ViX

Rayadas vs Atlante: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Rayadas vs Atlante se enfrentarán el sábado 8 de agosto en la Jornada 2 del Apertura 2026.

Rayadas vs Atlante: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 20:00 horas rodará el balón en el Rayadas vs Atlante en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Rayadas es una de las escuadras favoritas para ganar el campeonato en la Liga Femenil BBVA (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Rayadas vs Atlante: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?

El Rayadas vs Atlante será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.