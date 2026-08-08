Rayadas vs Atlante cerrarán la actividad del sábado 8 de agosto en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Transmiten YouTube y ViX a las 20 horas.

  • Partido: Rayadas vs Atlante
  • Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
  • Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BBVA
  • Transmisión: YouTube y ViX

Rayadas vs Atlante: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

Rayadas vs Atlante se enfrentarán el sábado 8 de agosto en la Jornada 2 del Apertura 2026.

Rayadas vs Atlante: Horario para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 20:00 horas rodará el balón en el Rayadas vs Atlante en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Rayadas es una de las escuadras favoritas para ganar el campeonato en la Liga Femenil BBVA
Rayadas es una de las escuadras favoritas para ganar el campeonato en la Liga Femenil BBVA (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Rayadas vs Atlante: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?

El Rayadas vs Atlante será transmitido por las plataformas de YouTube y ViX.

  • Partido: Rayadas vs Atlante
  • Fase: Jornada 1 Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
  • Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BBVA
  • Transmisión: YouTube y ViX