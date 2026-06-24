Pese a que el Pato Merlín es la estrella del momento, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no le dio acceso al Estadio Banorte, ubicado al sur de la ciudad de México.

Por cortesía de Ricardo Salinas Pliego, la familia del Pato Merlín asistió al Estadio Banorte este miércoles 24 de junio con motivo del partido México vs Chequia del Grupo A del Mundial 2026.

Carla Ivette Gómez y su hijo Cristian llegaron al estadio portando la playera de la Selección Mexicana.

Merlín los acompañó aunque iba dentro de una caja transportadora cubierta con una tela morada por lo que nadie pudo verlo, según se aprecia en el video que Fox Sports México compartió en redes sociales.

La familia iba escoltada por personal de la FIFA, quienes les indicaron dónde dejar a la mascota ya que no puede estar en gradas.

¡EL PATO MERLÍN LLEGA AL ESTADIO CDMX!🦆🇲🇽



La famosa mascota viral de la máxima justa arribó con su familia al recinto del México vs Chequia, cierre del Grupo A (19:00 horas).



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Frente a micrófonos de Récord, Carla Ivette confirmó que al Pato Merlín le fue negado el acceso:

“Vamos a entrar. Él se va a quedar, no lo dejan en la FIFA, pero va a estar bien cuidado”. Carla Ivette Gómez

¡ENTRARÁN AL ESTADIO PARA EL PARTIDO! 🤩🦆



La familia del pato Merlín confirmó que entrará al Estadio para ver el juego, aunque Merlín se quedará resguardado fuera del recinto.



📹: @ilianyAparicio pic.twitter.com/2oWqi4Wuhk — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 24, 2026

¿Por qué el Pato Merlín no pudo ingresar a Estadio Banorte?

Aunque muchas personas lo consideran el “amuleto del Tri”, el Pato Merlín no pudo ingresar al Estadio Banorte debido al estricto protocolo de seguridad de la justa deportiva.

Con el objetivo de proteger los derechos de los animales y evitar riesgos en aglomeraciones, el Código de Conducta de la FIFA prohíbe el acceso a mascotas a los estadios donde se jugará el Mundial 2026.

No obstante, esta regla tiene una excepción. Los únicos que pueden acceder son los animales de servicio.

La medida cuenta con el apoyo de organizaciones protectoras de animales, quienes aseguran que, en este caso, el Pato Merlín correría un alto riesgo de sufrir estrés e incluso accidentes por el ruido en el inmueble.