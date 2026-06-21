La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) debe dar apoyo económico por el Pato Merlín, aseguró Felipe Calderón en redes sociales.

“Sí, muy bien. Llegó “como un regalo”, pero no hay que dejarlo así: deberían darle regalías o un buen apoyo económico, con todo el dinero que está haciendo la FIFA, muchos medios del mundo y otros con la imagen del Pato Merlín. No puede ser que su dueño, ese chavito que lo ha educado, se quede después del mundial sin otra opción que ayudarle a su mamá a vender agua en la calle. Móchense!" Felipe Calderón

El mensaje del expresidente Felipe Calderón llega luego de que el Pato Merlín fuera nombrado embajador oficial de la CDMX para este Mundial 2026.

Pide Felipe Calderón que FIFA de apoyo económico a dueños del Pato Merlín

Vía X (Twitter), Felipe Calderón solicitó que FIFA dé regalías o un apoyo económico al dueño Merlín, un tierno pato de dos años que se convirtió en la sensación del Mundial 2026 en México.

Felipe Calderón cuestionó un video de la FIFA donde califica la llegada de Merlín “como un regalo”.

De acuerdo con Calderón, FIFA y muchos medios está lucrando con la imagen de Merlín, por lo que su dueño debería conseguir un beneficio para salir adelante.

FIFA debe dar apoyo económico por el Pato Merlín, dice Felipe Calderón (@FelipeCalderon)

Fue el pasado 11 de junio que Merlín conquistó las redes sociales al aparecer durante los festejo por el triunfo de México contra Sudáfrica.

El tierno pato llamó la atención por portar una playera de la Selección Mexicana y tenis mientras seguía a sus dueños que se dedican a vender aguas.

Pato Merlín (Captura de video)

De acuerdo con el testimonio de Carla Gómez, dueña de Merlín, el ave fue un regalo de una clienta a la que le vende agua embotellada.

Con el paso de los días el Pato Merlín ha cobrado mucha popularidad, por lo que FIFA decidió llevarlo como invitado especial al Fan Fest del Zócalo en el partido del Tricolor contra Corea del Sur.

Al ser una de las figuras más representativas del Mundial 2026 Merlín ha sido invitado ha diversos espacios como la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La fama del Pato Merlín hizo que la FIFA le realizara un pasillo de homenaje.

Por su parte, la afición considera al Pato Merlín como la mascota no oficial de la justa mundialista.