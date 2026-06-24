El Atlante FC sorprendió al fútbol mexicano al anunciar oficialmente como refuerzo al Pato Merlín, el ave que se convirtió en fenómeno viral durante el Mundial 2026 por su apoyo a la Selección Mexicana.

Refuerzo de lujo. ¡Listo Pa’ todo! Atlante FC

En un video difundido en redes sociales, los Potros de Hierro dieron la bienvenida al pato con frases como “Refuerzo de lujo. ¡Listo Pa’ todo!”.

El pato Merlín, de dos años, ahora luce el jersey azulgrana, consolidando su papel como ícono popular y acercando al club a una nueva generación de aficionados.

El pato Merlín llega al Atlante tras ser un fenómeno mexicano que robó corazones en el Mundial 2026

Con frases como “Refuerzo de lujo. ¡Listo Pa’ todo!”, los Potros de Hierro sellaron el fichaje más peculiar de la temporada: el pato, Merlin famoso por recorrer las calles con la camiseta tricolor y calcetines durante las celebraciones del Mundial 2026, ahora luce los colores azulgrana.

Y es que Merlín, un pato de dos años se ha convertido en ícono viral tras los partidos de México, ha generado miles de interacciones, memes y hasta propuestas de marcas internacionales.

Su dueña Carla Gómez y seguidores lo han llevado a prácticas y eventos, donde el carisma del pato Merlín ha cautivado a la afición.

Es por eso que el Atlante, conocido como el Equipo del Pueblo, aprovechó el momento para conectar con una nueva generación de seguidores y revelar que ha fichado al pato Merlín.

La incorporación del Pato Merlín al Atlante refuerza la identidad divertida y cercana del equipo de fútbol, sino que posiciona al club en el centro de la conversación nacional durante el Mundial 2026.