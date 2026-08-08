Toluca vs LAFC se enfrentan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a 21:10 horas. El partido lo transmite Apple TV.
- Partido: Toluca vs LAFC
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: BMO Stadium
- Transmisión: Apple TV
Toluca vs LAFC: Fecha para ver el partido de la Leagues Cup 2026
El sábado 8 de agosto de 2026 continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 con el partido Toluca vs LAFC.
Toluca vs LAFC: Horario para ver el partido de la Leagues Cup 2026
El partido Toluca vs LAFC podrá verse a las 21:10 horas en la Leagues Cup 2026.
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Apple TV transmite el partido en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
- Partido: Toluca vs LAFC
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: BMO Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo quedaron Toluca y LAFC en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Toluca derrotó 3-0 a LAFC en su debut en la Leagues Cup 2026, por lo que una victoria sobre el equipo de la MLS lo acercaría a la siguiente ronda del torneo.
LAFC empató con Chivas y ganó el punto extra vía penaltis en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.