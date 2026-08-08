Toluca vs LAFC se enfrentan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, este sábado 8 de agosto a 21:10 horas. El partido lo transmite Apple TV.

Partido: Toluca vs LAFC

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: BMO Stadium

Transmisión: Apple TV

Toluca vs LAFC: Fecha para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El sábado 8 de agosto de 2026 continúa la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 con el partido Toluca vs LAFC.

Toluca vs LAFC: Horario para ver el partido de la Leagues Cup 2026

El partido Toluca vs LAFC podrá verse a las 21:10 horas en la Leagues Cup 2026.

Apple TV transmite el partido en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Partido: Toluca vs LAFC

Fase: Jornada 2

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: BMO Stadium

Transmisión: Apple TV

Toluca venció 2-0 a Seattle Sounders en el inicio de la Leagues Cup 2026. (Brandon / Brandon)

¿Cómo quedaron Toluca y LAFC en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Toluca derrotó 3-0 a LAFC en su debut en la Leagues Cup 2026, por lo que una victoria sobre el equipo de la MLS lo acercaría a la siguiente ronda del torneo.

LAFC empató con Chivas y ganó el punto extra vía penaltis en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.