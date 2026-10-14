Real Betis vs Porto se enfrentaron en la Jornada 2 de la Champions League, con resultado de 3-2.

El partido Real Betis vs Porto fue uno de los nueve juegos programados este miércoles 14 de octubre, en la segunda jornada de la Champions League.

Tras este partido, Real Betis consiguió los tres puntos, mientras que el Porto, se quedó sin posibilidad de sumar esta Jornada 2.

Marcador del partido: Real Betis 3-2 Porto.

Real Betis vs Porto: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

En el partido Real Betis vs Porto de la Jornada 2 de la Champions League

Así fueron los goles del partido Real Betis vs Porto:

Minuto 47: Gol de Abde Ezzalzouli (Real Betis)

Minuto 54: Gol de Gabri Veiga (Porto)

Minuto 61: Gol de Samu Aghehowa (Porto)

Minuto 74: Gol de Cucho Hernández (Real Betis)

Minuto 84: Gol de Isco (Real Betis)

¿Cuándo vuelven a jugar Real Betis y Porto en la Champions League?

Real Betis y Porto regresan a la Champions League para jugar la Jornada 3, que inicia el martes 20 de octubre.

En la siguiente jornada de la Champions League, Real Betis recibe a Feyenoord el 21 de octubre de 2026; un día antes, el Porto será anfitrión del PSV.