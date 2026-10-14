Bodo Glimt vs Borussia Dortmund cierran la Jornada 2 de la Champions League, con resultado favorable para el equipo local.

El partido Bodo Glimt vs Borussia Dortmund fue uno de los nueve juegos programados este miércoles 14 de octubre, en la segunda jornada de la Champions League.

Tras este partido, Bodo Glimt llegó a 3 puntos, las mismas unidades que suma el Borussia Dortmund.

Marcador del partido: Bodo Glimt 1-0 Borussia Dortmund

Bodo Glimt vs Borussia Dortmund: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

El partido Bodo Glimt vs Borussia Dortmund de la Jornada 2 de la Champions League no fue sencillo para el equipo local, pero al final logró sumar las tres unidades.

El Borussia Dortmund intentó empatar, pero se quedó corto en sus intentos.

Gol del partido Bodo Glimt vs Borussia Dortmund:

Minuto 52: Gol de Fredrik Sjøvold (Bodo Glimt 1-0 Borussia Dortmund)

Un partido bastante cerrado protagonizaron Bodo Glimt y Borussia Dortmund (Terje Pedersen / Terje Pedersen/NTB via AP)

¿Cuándo vuelven a jugar Bodo Glimt y Borussia Dortmund en la Champions League?

Bodo Glimt y Borussia Dortmund regresan a la actividad en la Champions League para jugar la Jornada 3, que inicia el martes 20 de octubre.

En la siguiente jornada de la Champions League, Bodo Glimt visita al Napoli el 20 de octubre de 2026; el mismo día, el Borussia Dortmund se mete a la cancha del Sabah.