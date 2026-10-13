Fud nos acaba de sorprender con la que sería la mejor campaña promocional de Street Fighter, pues tenemos ni más ni menos que a Lyn May como Chun-Li.

La conocida actriz y vedette se convirtió en Chun-Li para promocionar el nuevo paquete de pizza Fud inspirado en la próxima película de Street Fighter.

Lyn May se transforma en Chun-Li de Street Fighter en campaña de Fud

Sin que nadie lo esperara, Fud lanzó un comercial para promocionar la pizza 2-Pack de Street Fighter; lo interesante del caso es que vemos a Lyn May como Chun-Li.

Transformada en Chun Lyn May, la actriz y vedette nos presenta cómo es el 2-Pack de pizza de la película de Street Fighter.

Todo el spot es una parodia al juego clásico de Street Fighter II, donde vemos a Lyn May pegándole al automóvil de la zona de bonus del juego de 1991.

Para después transformarse en personaje de 16 bits y peleando en contra de un refrigerador, para ganarse así la pizza que tanto promociona.

Hasta la vemos usar técnicas de la agente china como el Kikosho y el Spinning Bird Kick, la legendaria patada giratoria de los juegos de Capcom.

Fans aplauden a Lyn May como Chun-Li en la campaña de Fud de Street Fighter

La campaña de Fud con la pizza de la película de Street Fighter resulta bien porque Lyn May se compromete con el personaje de Chun-Li, algo que han aplaudido los fans.

Durante todo el spot se ve que Lyn May se divirtió bastante, pues le pone bastante carisma a su interpretación.

En reacciones al spot, muchos fans señalan que no esperaban que Lyn May se viera tan bien como Chun-Li, siendo bastante adorable en todo el comercial.

Además de que celebran que se haya prestado para la colaboración, pues es un personaje que solo ella hubiera podido interpretar de tan buena manera en el promocional.