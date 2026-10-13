Villarreal vs Napoli se encontraron en la Jornada 2 de la Champions League con resultado a favor del equipo local, con marcador de 3-1.

El partido Villarreal vs Napoli fue uno de los nueve juegos programados este martes 13 de octubre, en la maratónica jornada de la Champions League.

Tras este partido, Villarreal llegó a tres puntos, mientras que Napoli sigue sin unidades en la competencia.

Marcador del partido: Villarreal 3-1 Napoli

Villarreal vs Napoli: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

En el partido Villarreal vs Napoli de la Jornada 2 de la Champions League fue intenso, pero el equipo local supo aprovechar esa condición para sumar los tres puntos.

Napoli se adelantó en el marcador, pero una buena reacción del llamado “Submarino Amarillo” cambió el destino del partido.

Así fueron los goles del partido Villarreal vs Napoli:

Minuto 8: Gol de Amir Rrahmani (Villarreal 0-1 Napoli)

Minuto 23: Gol de Georges Mikautadze (Villarreal 1-1 Napoli)

Minuto 28: Gol de Santiago Mouriño (Villarreal 2-1 Napoli)

Minuto 86: Gol de Tani Oluwaseyi (Villarreal 3-1 Napoli)

Villarreal supo recuperarse para sumar los tres puntos en casa (Alberto Saiz / AP Photo/Alberto Saiz)

¿Cuándo vuelven a jugar Villarreal y Napoli en la Champions League?

Villarreal y Napoli jugarán la Jornada 3 de la Champions League, que inicia el martes 20 de octubre.

En la siguiente jornada de la Champions League, el Villarreal visita a Liverpool el 20 de octubre de 2026, mismo día en el que Napoli recibe al Bodo Glimt.