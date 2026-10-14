José Madero anunció dos fechas de conciertos en la Arena CDMX, los cuales serán muy especiales en palabras del propio interprete.

A continuación te daremos todos los detalles de los conciertos de José Madero en la Arena CDMX, para que te vayas preparando.

Fechas de los conciertos de José Madero en la Arena CDMX

Los conciertos de José Madero en la Arena CDMX se llevarán a cabo los días 21 y 22 de mayo de 2027, teniendo una particularidad estas presentaciones.

Se anunciaron dos fechas para los shows ya que cada uno contara con un setlist diferente, siendo experiencias únicas.

José Madero (Especial)

Esto quiere decir que quienes vayan solo a la primera fecha, no escucharán las canciones que se interpretará en la segunda y a la inversa.

Obviamente quienes se den cita los dos días, tendrán toda la experiencia completa al escuchar los dos setlist que tiene preparado el cantante, lo cual es algo único en su carrera como solista.

Preventa y precio de los boletos de José Madero en la Arena CDMX en 2027

No habrá preventa para los conciertos de José Madero en la Arena CDMX, la venta general será el 30 de octubre a las 11:00 a.m.

Fans podrán comprar sus boletos para los conciertos de José Madero en la Arena CDMX 2027 en el sistema Superboletos o en taquillas de la Arena CDMX.

La Arena CDMX se ubica en Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230 Ciudad de México, CDMX.

Hay que señalar que de momento no se han dado a conocer el precio de los boletos, solo se anunció que habrá pases individuales y abonos para los dos días.

Se espera que el precio de los boletos ronde entre los 500 a 2,500 pesos, sin contar si habrá pases VIP.