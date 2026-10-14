Manchester City vs PSG se encontraron en la Jornada 2 de la Champions League, con resultado a favor del equipo francés en trepidante partido.

El partido Manchester City vs PSG fue uno de los nueve juegos programados este miércoles 14 de octubre, en la segunda jornada de la Champions League.

Tras este partido, Manchester City se quedó en tres puntos, mientras que el PSG alcanzó las seis unidades en la cima de la Champions League.

Marcador del partido: Manchester City 2-4 PSG

Manchester City vs PSG: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

El partido Manchester City vs PSG de la Jornada 2 de la Champions League fue dominado con claridad por el equipo francés en el primer tiempo.

Tras tomar ventaja de tres goles, el PSG soportó los embates del Manchester City en el complemento, para redondear la victoria.

Así fueron los goles del partido Manchester City vs PSG:

Minuto 13: Gol de Desiré Doué (Manchester City 0-1 PSG)

Minuto 15: Gol de Ousmané Dembelé (Manchester City 0-2 PSG)

Minuto 32: Gol de Vitinha (Manchester City 0-3 PSG)

Minuto 53: Gol de Erling Haaland (Manchester City 1-3 PSG)

Minuto 63: Gol de Maghnes Akliouche (Manchester City 1-4 PSG)

Minuto 75: Gol de Erling Haaland (Manchester City 2-4 PSG)

Erling Haaland marcó dos goles para el Manchester City (Dave Thompson / AP Photo/Dave Thompson)

¿Cuándo vuelven a jugar Manchester City y PSG en la Champions League?

Manchester City y PSG vuelven a la Champions League para jugar la Jornada 3, que inicia el martes 20 de octubre.

En la siguiente jornada de la Champions League, Manchester City recibe al AEK el 20 de octubre de 2026; el mismo día, el PSG será anfitrión del FC Barcelona.