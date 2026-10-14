El futuro de Gilberto Mora entra en una nueva etapa con su llegada a la mayoría de edad, una condición que abre la puerta a una eventual transferencia al futbol europeo.

El mediocampista de Xolos de Tijuana y de la Selección Mexicana cumple 18 años convertido en una de las mayores promesas del futbol nacional, con varios récords de precocidad ya en su historial.

Aunque los rumores sobre el interés de clubes del extranjero han aumentado en las últimas semanas, su entorno asegura que por ahora no existe ninguna negociación confirmada.

El futuro de Gilberto Mora tras cumplir 18 años

Tras cumplir 18 años, crece la posibilidad de que Gilberto Mora emigre en el futuro cercano al futbol europeo.

Al cumplir los 18 años, el jugador de los Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana puede ser fichado y traspasado formalmente a clubes de Europa.

Con un valor de mercado de 28 millones de dólares, pero rumores acerca de ofertas cercanas a los 50 millones de dólares, Mora no tardará en decidir su futuro.

Muchos equipos pondrán toda su atención en fichar a Gilberto Mora, y en las semanas recientes el equipo Liverpool parece tomar ventaja.

Gilberto Mora estaría jugando su último torneo en la Liga MX (Joshua Hernandez / MEXSPORT)

Agente de Gilberto Mora no reconoce ofertas de Europa por Gilberto Mora

La posibilidad de que Gilberto Mora emigre al futbol de Europa está latente, pero su agente, Rafaela Pimenta, no ha reconocido por ahora una negociación.

Al ser cuestionada sobre el supuesto interés del Liverpool por la joya mexicana, la representante respondió: “No, no he oído esa noticia entonces la desconozco”.

Los récords mexicanos de Gilberto Mora a sus 18 años

Gilberto Mora fue el jugador más joven en alcanzar 50 juegos en la Liga MX, el más joven en rebasar 10 goles y el de menor edad en lograr 5 goles en un solo torneo corto.

Con la Selección Mexicana, el “10″ ya es el más joven en ganar la Copa Oro, en jugar un Mundial, en anotar y en dar una asistencia de gol.