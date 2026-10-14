La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2027.

Con 349 votos a favor, 118 en contra y 0 abstenciones, la reforma al ISR 2027, que limita deducciones y amplía el acceso al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), fue aprobada en lo general.

Tras la votación, se decretó un receso para continuar la discusión en lo particular a partir de las 9:00 horas del 14 de octubre.

Te compartimos los principales cambios que tendrá la Ley al ISR 2027 con las nuevas reformas aprobadas.

Los cambios aprobados con la reforma al ISR 2027 en Cámara de Diputados

Con la aprobación en lo general en la Cámara de Diputados de la Ley del ISR 2027, se plantea expandir el universo de contribuyentes en el país, sobre todo de quienes realizan actividades empresariales o profesionales.

Así como a quienes tengan tiendas de abarrotes, fondas, restaurantes, talleres u otro tipo de pequeños comercios y que paguen hasta el 2.5% de ISR y 7% de IVA.

Asimismo, se limitan las deducciones de intereses netos y se reducen las deducciones a grandes empresas.

Los principales cambios aprobados son:

RESICO:

Personas físicas: el límite de ingresos anuales para tributar aumenta de 3.5 millones a 5 millones de pesos .

para tributar .

Personas morales y empresas: el tope de ingresos incrementa de 35 millones a 50 millones de pesos .

. Límite a deducciones de intereses netos:

Disminuye el porcentaje deducible de intereses netos respecto a la utilidad fiscal ajustada del 30% al 20% .

. Amortización de pérdidas fiscales:

Se establece como tope máximo de hasta el 50% de la utilidad fiscal para poder amortizar las pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores.

de la utilidad fiscal para poder amortizar las pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores. Restricciones a deducciones en grandes empresas:

Límite para las deducciones de empresas con ingresos superiores a los 50 millones de pesos del 96.67% de los ingresos acumulables con el fin de combatir la evasión fiscal y las factureras.

Se espera que la mayoría apruebe este miércoles 14 de octubre la reforma al ISR 2027 en lo particular y avance a su discusión y aprobación en la Cámara de Senadores.