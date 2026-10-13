Viking vs Bayern Múnich protagonizaron un partido de poder a poder en la Jornada 2 de la Champions League, con resultado de empate a tres goles.

El partido Viking vs Bayern Múnich fue uno de los nueve juegos programados este martes 13 de octubre, en la segunda jornada de la Champions League.

Tras este partido, Viking sumó su primer punto, mientras que Bayern Múnich llegó a cuatro unidades.

Marcador del partido: Viking 3-3 Bayern Múnich

Viking vs Bayern Múnich: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

En el partido Viking vs Bayern Múnich de la Jornada 2 de la Champions League tuvo tintes de hazaña a favor del equipo local.

El Viking logró tomar ventaja de 2-0 en el primer tiempo, pero el Bayern Múnich despertó en el complemento para emparejar las acciones.

Así fueron los goles del partido Viking vs Bayern Múnich:

Minuto 2: Gol de Gianni Stensness (Viking 1-0 Bayern Múnich)

Minuto 38: Gol de Peter Christiansen (Viking 2-0 Bayern Múnich)

Minuto 54: Gol de Harry Kane (Viking 2-1 Bayern Múnich)

Minuto 60: Gol de Harry Kane (Viking 2-2 Bayern Múnich)

Minuto 71: Gol de Luis Díaz (Viking 2-3 Bayern Múnich)

Minuto 90: Gol de Herman Haugen (Viking 3-3 Bayern Múnich)

Harry Kane marcó doblete para el Bayern Múnich (Carina Johansen / Carina Johansen/NTB via AP)

¿Cuándo vuelven a jugar Viking y Bayern Múnich en la Champions League?

Viking y Bayern Múnich volverán a la actividad en la Jornada 3 de la Champions League, que inicia el martes 20 de octubre.

En la siguiente jornada de la Champions League, el Viking visita al Aston Villa el 21 de octubre de 2026, mismo día en el que Bayern Múnich recibe al Arsenal.