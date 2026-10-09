Susan Dell, una destacada filántropa y empresaria estadounidense, se volvió viral en las redes sociales y generó un intenso debate público por sus fotos de su “antes y después”.

Los internautas notaron rápidamente un cambio drástico en sus facciones faciales, lo que desató una ola de comparaciones fotográficas que evidenciaban una apariencia inusualmente tersa y rejuvenecida para sus sesenta años.

Ante la viralización de las imágenes, usuarios han especulado que su transformación podría ser resultado de procedimientos estéticos, aunque Susan Dell no ha confirmado de manera pública haberse sometido a ninguna intervención quirúrgica.

Susan Dell se vuelve viral: fotos de su “antes y después” generan reacciones en redes (@warsurv / X )

Fotos de “antes y después” de Susan Dell se viralizan

Las fotos de “antes y después” de Susan Dell generaron un intenso debate y reacciones en redes sociales.

La atención masiva se desencadenó tras un evento en la Casa Blanca junto a su esposo, Michael Dell, y Donald Trump, donde anunciaron una donación filantrópica de $6,250 millones de dólares para el programa infantil Trump Accounts.

A pesar de la magnitud de la donación, el foco mediático y de los usuarios de internet se desplazó hacia su aspecto y sus expresiones faciales.

En plataformas sociales comenzaron a circular comparaciones entre fotos recientes e imágenes de años anteriores, resaltando algunos rasgos que llamaron la atención de los internautas.

Fotos del “antes” de Susan Dell

Mirada y párpados: En sus fotos más antiguas, lucía ojos de forma naturalmente almendrada con un pliegue o leve encapuchamiento natural de piel en los párpados superiores.

Expresión y cejas: Sus cejas se situaban en una posición anatómica estándar y su rostro mostraba líneas de expresión acordes al paso del tiempo al sonreír o gesticular.

Contorno facial: Presentaba una estructura facial naturalmente delgada con el envejecimiento suave habitual en la piel del cuello y la mandíbula.

Fotos del “después” de Susan Dell

Cejas y mirada elevadas: Sus cejas aparecen posicionadas significativamente más altas y arqueadas que en fotos de hace casi dos décadas. El área alrededor de los ojos se percibe más abierta y despejada, con una marcada ausencia de “patas de gallo”.

Mandíbula y cuello firmes: Muestra una línea mandibular nítida y esculpida, acompañada de un cuello liso y sin signos de flacidez.

Frente lisa y plenitud en mejillas: Su frente se ve tersa y sin arrugas de expresión. Pese a tener una estructura facial delgada, sus mejillas lucen notablemente llenas y prominentes.

¿Por qué las fotos del “antes y después” de Susan Dell generaron polémica?

Las diferencias visuales alimentaron rumores sobre posibles retoques estéticos. Algunos especialistas llegaron a sugerir que los cambios podrían corresponder a procedimientos como estiramiento facial, lifting de cejas, blefaroplastia, Botox o rellenos dérmicos.

Asimismo, se debatió sobre el “síndrome de sobrerelleno” (Pillow Face) por exceso de voluminizadores e incluso se relacionó su apariencia con la tendencia estética conocida informalmente como “Mar-a-Lago face”.

La controversia persiste porque Susan Dell nunca ha confirmado haberse realizado cirugías o tratamientos estéticos.

Por ello, todas las explicaciones médicas o de usuarios permanecen en el terreno especulativo, recordando además que factores como la iluminación, el maquillaje profesional, el ángulo fotográfico o variaciones de peso también influyen en cómo se ve una persona en cámara.