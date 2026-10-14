Vinícius Jr. fue sancionado con cuatro partidos de suspensión, y se perderá el clásico de LaLiga ante el FC Barcelona del próximo 25 de octubre.

Debido a la expulsión que sufrió ante Villarreal, Vinícius Jr. recibió un castigo que se divide en dos partes debido a los incidentes reportados en el acta por el árbitro Isidro Díaz de Mera.

Así se definió la sanción de Vinícius Jr:

2 partidos de suspensión por conducta violenta al margen del juego, tras confirmarse mediante el VAR que le dio un jalón de cabello a Nathan Saliba.

2 partidos de suspensión adicionales por sus protestas posteriores, dirigirse al colegiado con “actitud agresiva” y tener que ser sujetado por sus compañeros de equipo.

Los partidos de LaLiga que se perderá Vinícius Jr.

La sanción de cuatro partidos de Vinícius Jr. incluye tres visitas del Real Madrid en LaLiga, convirtiéndose en una dura baja para el equipo de José Mourinho.

Sin duda, el partido del 25 de octubre será el más importante de los que se perderá Vinícius, ya que el rival será el FC Barcelona.

Estos son los cuatro partido que se perderá Vinícius Jr.

Real Madrid vs Sevilla | 18 de octubre

FC Barcelona vs Real Madrid | 25 de octubre

Racing de Santander vs Real Madrid | 1 de noviembre

Valencia vs Real Madrid | 7 de noviembre

Vinícius Jr. sí podrá jugar en la Champions League con el Real Madrid

Vinícius Jr., quien se disculpó con la afición del Real Madrid por su expulsión, estará disponible para el técnico José Mourinho en la Champions League.

Este miércoles 14 de octubre, Real Madrid enfrenta a la Roma en partido de la Jornada 2 de la Champions League.