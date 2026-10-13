Lens vs Sporting arrancaron con las actividad de la Jornada 2 de la Champions League con resultado a favor del equipo visitante, 2-0.

El partido Lens vs Sporting fue uno de los nueve juegos programados este martes 13 de octubre como parte de la Champions League.

Tras este partido, Sporting suma 6 puntos en la parte alta del torneo, mientras que Lens se quedó en 3 unidades.

Marcador del partido: Lens 0-2 Sporting

Triunfo claro del Sporting en la cancha de Lens (Jean-Francois Badias / AP Photo/Jean-Francois Badias)

Lens vs Sporting: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

En el partido Lens vs Sporting de la Jornada 2 de la Champions League, fue dominado por el cuadro visitante.

El Sporting logró anotar sus dos goles en momentos clave del partido para evitar una reacción de Lens, que lo intentó sin mucho éxito.

Así fueron los goles del partido Lens vs Sporting:

Minuto 22: Gol de Luis Suárez (Lens 0-1 Sporting)

Minuto 75: Isaa Doumbia (Lens 0-2 Sporting)

¿Cuándo vuelven a jugar Lens y Sporting en la Champions League?

Lens y Sporting jugarán la Jornada 3 de la Champions League, que inicia el martes 20 de octubre.

En la Champions League, Lens visita al Brujas el 21 de octubre de 2026, mismo día en el que Sporting jugará contra LASK.