Sabah vs Slavia Praga se enfrentaron en actividad de la Jornada 2 de la Champions League con resultado a favor del equipo local, que logró su primera victoria en el torneo.

El partido Sabah vs Slavia Praga fue uno de los nueve juegos programados este martes 13 de octubre como parte de la Champions League.

Tras este partido, Sabah llegó a tres puntos, mientras que el Slavia Praga se quedó sin unidades.

Marcador del partido: Sabah 2-0 Slavia Praga

Sabah vs Slavia Praga: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

En el partido Sabah vs Slavia Praga de la Jornada 2 de la Champions League fue intenso, pero el equipo local supo aprovechar esa condición para sumar los tres puntos.

Así fueron los goles del partido Sabah vs Slavia Praga:

Minuto 49: Gol de Kaheem Parris (Sabah 1-0 Slavia Praga)

Minuto 88: Gol de Joy-Lance Mickels (Sabah 2-0 Slavia Praga)

Sabah y Slavia Praga sostuvieron un partido muy disputado (AP Photo/)

¿Cuándo vuelven a jugar Sabah y Slavia Praga en la Champions League?

Sabah y Slavia Praga jugarán la Jornada 3 de la Champions League, que inicia el martes 20 de octubre.

En la Champions League, el Sabah recibe a Borussia Dortmund el 20 de octubre de 2026, mismo día en el que Slavia Praga jugará contra Fenerbahçe .