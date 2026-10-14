LASK vs Liverpool juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 1-4 en la cancha del Raiffeisen Arena, el miércoles 14 de octubre de 2026.

LASK vs Liverpool: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Viking vs Bayern Múnich es victoria 1-4 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: LASK 1-4 Liverpool.

LASK vs Liverpool: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido LASK vs Liverpool, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

LASK

Portero: Jörg Siebenhandl

Defensores: George Bello, Maksym Talovierov, Philipp Ziereis y Filip Stojković

Mediocampistas: Sascha Horvath, Melayro Bogarde, Ivan Ljubic y Alessandro Schöpf

Delanteros: Moses Usor, Marin Ljubičić y Robert Žulj

Liverpool

Portero: Alisson Becker

Defensores: Jeremie Frimpong, Ronald Araújo, Virgil van Dijk y Milos Kerkez

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz

Delanteros: Bradley Barcola, Alexander Isak y Federico Chiesa

Hora y canal del partido: LASK vs Liverpool en La Champions League

LASK vs Liverpool chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 10:45 horas por HBO Max o Fox One.