LASK vs Liverpool juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 1-4 en la cancha del Raiffeisen Arena, el miércoles 14 de octubre de 2026.

LASK vs Liverpool: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League

El pronóstico del partido Viking vs Bayern Múnich es victoria 1-4 en la Jornada 2 de la Champions League.

Pronóstico: LASK 1-4 Liverpool.

LASK vs Liverpool: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido LASK vs Liverpool, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.

LASK

  • Portero: Jörg Siebenhandl
  • Defensores: George Bello, Maksym Talovierov, Philipp Ziereis y Filip Stojković
  • Mediocampistas: Sascha Horvath, Melayro Bogarde, Ivan Ljubic y Alessandro Schöpf
  • Delanteros: Moses Usor, Marin Ljubičić y Robert Žulj

Liverpool

  • Portero: Alisson Becker
  • Defensores: Jeremie Frimpong, Ronald Araújo, Virgil van Dijk y Milos Kerkez
  • Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz
  • Delanteros: Bradley Barcola, Alexander Isak y Federico Chiesa

Hora y canal del partido: LASK vs Liverpool en La Champions League

LASK vs Liverpool chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 10:45 horas por HBO Max o Fox One.

  • Partido: LASK vs Liverpool
  • Fase: Jornada 2
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
  • Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Raiffeisen Arena
  • Transmisión: HBO Max o Fox One