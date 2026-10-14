LASK vs Liverpool juegan en la Jornada 2 de la Champions League. El pronóstico es 1-4 en la cancha del Raiffeisen Arena, el miércoles 14 de octubre de 2026.
LASK vs Liverpool: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de la Champions League
El pronóstico del partido Viking vs Bayern Múnich es victoria 1-4 en la Jornada 2 de la Champions League.
Pronóstico: LASK 1-4 Liverpool.
LASK vs Liverpool: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido LASK vs Liverpool, que se jugará en la Jornada 2 de la Champions League.
LASK
- Portero: Jörg Siebenhandl
- Defensores: George Bello, Maksym Talovierov, Philipp Ziereis y Filip Stojković
- Mediocampistas: Sascha Horvath, Melayro Bogarde, Ivan Ljubic y Alessandro Schöpf
- Delanteros: Moses Usor, Marin Ljubičić y Robert Žulj
Liverpool
- Portero: Alisson Becker
- Defensores: Jeremie Frimpong, Ronald Araújo, Virgil van Dijk y Milos Kerkez
- Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz
- Delanteros: Bradley Barcola, Alexander Isak y Federico Chiesa
Hora y canal del partido: LASK vs Liverpool en La Champions League
LASK vs Liverpool chocan en el partido de la Jornada 2 de la Champions League. Martes 13 de octubre a las 10:45 horas por HBO Max o Fox One.
- Partido: LASK vs Liverpool
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026
- Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Raiffeisen Arena
- Transmisión: HBO Max o Fox One