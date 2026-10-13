Galatasaray vs FC Barcelona se enfrentaron en actividad de la Jornada 2 de la Champions League con resultado

Galatasaray vs FC Barcelona se midieron en uno de los nueve juegos programados este martes 13 de octubre como parte de la Champions League.

Tras este partido, el Barcelona ligó su segunda victoria consecutiva en la Champions League.

Marcador del partido: Galatasaray 1-4 FC Barcelona.

Galatasaray vs FC Barcelona: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

En el partido Galatasaray vs FC Barcelona de la Jornada 2 de la Champions League, los blaugranas se impusieron como visitantes.

Así fueron los goles del partido Galatasaray vs FC Barcelona:

Minuto 28: Gol de Aleksey Batrakov (Galatasaray)

Minuto 43: Gol de Joao Cancelo (Barcelona)

Minuto 50: Gol de Fermín López (Barcelona)

Minuto 53: Gol de Anthony Gordon (Barcelona)

Minuto 65: Gol de Karim Adeyemi (Barcelona)

¿Cuándo vuelven a jugar Galatasaray y FC Barcelona en la Champions League?

Galatasaray y FC Barcelona continuarán su participación en la Jornada 3 de la Champions League, que inicia el martes 20 de octubre.

En la Champions League, Galatasaray visita a Lile el 21 de octubre de 2026; un día antes el FC Barcelona jugará en la cancha del PSG.