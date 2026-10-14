Roma vs Real Madrid jugaron en la Jornada 2 de la Champions League, con resultado de 3-3.

El partido Roma vs Real Madrid fue uno de los nueve juegos programados este miércoles 14 de octubre, en la segunda jornada de la Champions League.

Tras este partido, Roma consiguió los tres puntos, mientras que el Real Madrid no logró sumar en la Jornada 2.

Marcador del partido: Roma 3-4 Real Madrid.

Roma vs Real Madrid: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

En el partido Roma vs Real Madrid de la Jornada 2 de la Champions League

Así fueron los goles del partido Roma vs Real Madrid:

Minuto 20: Gol de Marten de Roon (Roma)

Minuto 25: Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid)

Minuto 51: Gol de Donyell Malen (Roma)

Minuto 58: Gol de Donyell Malen (Roma)

Minuto 83: Gol de Carlos Espí (Real Madrid)

Minuto 85: Gol de Endrick (Real Madrid)

Minuto 90: Gol de Antonio Rudiger (Real Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar Roma y Real Madrid en la Champions League?

Roma y Real Madrid vuelven a la Champions League para jugar la Jornada 3, que inicia el martes 20 de octubre.

En la siguiente jornada de la Champions League, Roma recibe al Slovan Bratislava el 20 de octubre de 2026; un día después, el Real Madrid recibe a Leipzig.