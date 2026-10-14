Aston Villa vs Fenerbahce se midieron en la Jornada 2 de la Champions League, con goleada a favor del equipo local.

El partido Aston Villa vs Fenerbahce fue uno de los nueve juegos programados este miércoles 14 de octubre, en la segunda jornada de la Champions League.

Tras este partido, Aston Villa llegó a 6 puntos en en el tercer puesto de la Champions League, mientras que el Fenerbahce se quedó con una unidad.

Marcador del partido: Aston Villa 6-0 Fenerbahce

Aston Villa vs Fenerbahce: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

El partido Aston Villa vs Fenerbahce de la Jornada 2 de la Champions League fue de un solo lado, ya que el equipo inglés impuso condiciones en la cancha desde los minutos iniciales.

Así fueron los goles del partido Aston Villa vs Fenerbahce:

Minuto 12: Gol de Johan Manzambi (Aston Villa 1-0 Fenerbahce)

Minuto 31: Gol de Nicolás Jackson (Aston Villa 2-0 Fenerbahce)

Minuto 39: Gol de Nicolás Jackson (Aston Villa 3-0 Fenerbahce)

Minuto 68: Gol de Ross Barkley (Aston Villa 4-0 Fenerbahce)

Minuto 72: Gol de Ross Barkley (Aston Villa 5-0 Fenerbahce)

Minuto 90: Gol de Tammy Abraham (Aston Villa 6-0 Fenerbahce)

Ross Barkley marcó de penalti el cuarto gol del Aston Villa (Morgan Harlow / AP Photo/Morgan Harlow)

¿Cuándo vuelven a jugar Aston Villa y Fenerbahce en la Champions League?

Aston Villa y Fenerbahce vuelven a la Champions League para jugar la Jornada 3, que inicia el martes 20 de octubre.

En la siguiente jornada de la Champions League, Aston Villa recibe al Viking el 21 de octubre de 2026; un día antes, el Fenerbahce recibe al Slavia Praga.