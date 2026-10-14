Brian Gutiérrez podría dejar a Chivas y a la Liga MX debido a un problema de inseguridad ocurrido en su entorno cercano.

De acuerdo a información del periodista Jesús Hernández, especializado en información de Chivas, el entorno familiar cercano de Brian Gutiérrez enfrentó un incidente de inseguridad en Guadalajara.

Brian Gutiérrez llegó a Chivas de la MLS (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

¿Por qué dejaría Brian Gutiérrez a Chivas en invierno?

Debido al tema de inseguridad que vivió alguien cercano a él, Brian Gutiérrez contemplaría dejar Chivas para volver a la MLS, desde donde llegó para jugar con el Rebaño.

Otros reportes de prensa, como los de César Luis Merlo y César Huerta han desmentido que Gutiérrez piense en emigrar de la Liga MX, al tiempo que la directiva tapatía tampoco contempla rescindir su contrato ni ha recibido ofertas formales.

La situación de Brian Gutiérrez con Chivas en la Liga MX

Brian Gutiérrez, jugador formado en Estados Unidos, no ha logrado consolidarse en la Liga MX con Chivas, y eso sería un factor decisivo para que el futbolista de 23 años piense en cambiar de equipo.

Brian Gutiérrez disputó el partido del pasado 10 de octubre de 2026 ante el Atlas, sumando 90 minutos de juego y registrando una asistencia en el empate 1-1.

El contrato de Gutiérrez con el Rebaño Sagrado está vigente hasta el 30 de junio de 2030.