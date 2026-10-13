Leipzig vs PSV se enfrentaron en actividad de la Jornada 2 de la Champions League con resultado de 1-0.

La actividad de la Jornada 2 de la Champions League continuó con el partido Leipzig vs PSV, uno de los nueve juegos programados este martes 13 de octubre.

Tras este partido, Leipzig logra conseguir los tres puntos en el torneo más importante de la UEFA.

Marcador del partido: Leipzig 1-0 PSV

Leipzig vs PSV: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

En el partido Leipzig vs PSV de la Jornada 2 de la Champions League,

Así fueron los goles del partido Leipzig vs PSV:

Minuto 75: Gol de Brajan Gruda (Leipzig)

¿Cuándo vuelven a jugar Leipzig y PSV en la Champions League?

Leipzig y PSV continuarán su participación en la Jornada 3 de la Champions League, que inicia el martes 20 de octubre.

En la Champions League, Leipzig visita al Real Madrid el 21 de octubre de 2026; un día antes el PSV jugará en la cancha del Porto.