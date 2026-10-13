Atlético de Madrid vs Manchester United se encontraron en la Jornada 2 de la Champions League con resultado de 2-0.

Atlético de Madrid vs Manchester United se midieron en uno de los nueve juegos programados este martes 13 de octubre como parte de la Champions League.

Tras este partido, el Atlético de Madrid logra sumar 3 puntos en la Jornada 2 del campeonato de la UEFA.

Marcador del partido: Atlético de Madrid 2-0 Manchester United.

Atlético de Madrid vs Manchester United: así se definió el partido de la Champions League

En el partido Atlético de Madrid vs Manchester United de la Jornada 2 de la Champions League,

Así fueron los goles del partido Atlético de Madrid vs Manchester United:

Minuto 1: Gol de Pablo Barrios Rivas (Atlético de Madrid)

Minuto 79: Gol de Lookman (Atlético de Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético de Madrid y Manchester United en la Champions League?

Atlético de Madrid y Manchester United volverán a jugar en la Jornada 3 de la Champions League, que inicia el martes 20 de octubre.

En su nueva cita en la Champions League, Atlético de Madrid visita al Stuttgart el 20 de octubre de 2026; un día después, Manchester United jugará en la cancha del Como.