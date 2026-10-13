Arsenal vs Lille jugaron en actividad de la Jornada 2 de la Champions League con resultado de 3-0.

Arsenal vs Lille se midieron en uno de los nueve juegos programados este martes 13 de octubre como parte de la Champions League.

Tras este partido, Arsenal logró los tres puntos en el torneo más importante de la UEFA.

Marcador del partido: Arsenal 3-0 Lille.

Arsenal vs Lille: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

En el partido Arsenal vs Lille de la Jornada 2 de la Champions League, los locales ganaron 3-0.

Así fueron los goles del partido Arsenal vs Lille:

Minuto 64: Gol de Jurrien Timber (Arsenal)

Minuto 67: Gol de Eberechi Eze (Arsenal)

Minuto 71: Gol de Bukayo Saka (Arsenal)

¿Cuándo vuelven a jugar Arsenal y Lille en la Champions League?

Arsenal y Lille continuarán su participación en la Jornada 3 de la Champions League, que inicia el martes 20 de octubre.

En su nueva cita en la Champions League, Arsenal visita al Bayern Múnich el 21 de octubre de 2026; mismo día que Lille recibirá a Galatasaray.