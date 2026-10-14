Slovan Bratislava vs Stuttgart jugaron en la Jornada 2 de la Champions League, con resultado de 0-3.

El partido Slovan Bratislava vs Stuttgart fue uno de los nueve juegos programados este miércoles 14 de octubre, en la segunda jornada de la Champions League.

Tras este partido, Slovan Bratislava no logró sumar tres puntos, mientras que el Stuttgart, se llevó la victoria en la Jornada 2.

Marcador del partido: Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart.

Slovan Bratislava vs Stuttgart: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League

En el partido Slovan Bratislava vs Stuttgart de la Jornada 2 de la Champions League

Así fueron los goles del partido Slovan Bratislava vs Stuttgart:

Minuto 29: Gol de Deniz Undav (Stuttgart)

Minuto 65: Autogol de Sandro Cruz (Stuttgart)

Minuto 90: Gol de Ermedin Demirovic (Stuttgart)

¿Cuándo vuelven a jugar Slovan Bratislava y Stuttgart en la Champions League?

Slovan Bratislava y Stuttgart vuelven a la Champions League para jugar la Jornada 3, que inicia el martes 20 de octubre.

En la siguiente jornada de la Champions League, Slovan Bratislava visita a la Roma el 20 de octubre de 2026; el mismo día, el Stutggart recibe al Atlético de Madrid.