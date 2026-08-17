A unos días de haber contraído matrimonio, Georgina Rodríguez sorprende a sus seguidores al referirse a Cristiano Ronaldo como “mi marido”.

Tales palabras quedaron plasmadas en Instagram, plataforma en la que Georgina Rodríguez, de 32 años, publicó un video de Cristiano Ronaldo, de 41, nadando en una piscina.

“Así me despierta mi marido”, escribió la empresaria y enseguida informó que en aquel momento ambos se enfrentaban a un intenso calor ya que la temperatura de Riad, la ciudad más poblada de Arabia Saudita, se encontraba a 45º

Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar: “Qué guay! A ser muy felices cada día como siempre”, “Que bien suena esa palabra”, “Enhorabuena a los dos”, “Mr. & Mrs. Ronaldo’s morning”, expresan entre comentarios.

Georgia Rodríguez y Cristiano Ronaldo no tuvieron luna de miel

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casaron el 11 de agosto de 2026 en una ceremonia íntima en su casa de Portugal, diez años después de haber conocido en una tienda de Gucci.

Pese a que el evento marcó una nueva etapa en sus vidas, la pareja no organizó su luna de miel y esto se debe a que Cristiano Ronaldo tiene compromisos con Al-Nassr F. C, equipo en el que juega como delantero.

Por ello, actualmente se encuentra en Arabia Saudita, junto a su esposa. La Liga Profesional Saudí inició el pasado 15 de agosto.

No obstante, pese al compromiso de Cristiano con el fútbol, Georgina aseguró al equipo de Vogue, que “cada día es una luna de miel”.

Boda Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez (@cristiano)

Georgina Rodríguez revela apodo cariñoso que dio a Cristiano Ronaldo

En 2021, Georgina Rodríguez reveló el apodo que le dio a su amado Cristiano Ronaldo.

Mediante sus historias de Instagram, Georgina Rodríguez llamó al futbolista “Zeus”. En aquella ocasión, colocó una rosa, detalle que no pasó desapercibido.

El apodo hace alusión al dios del trueno.