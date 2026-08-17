Pachuca vs Puebla se enfrentan el lunes 17 de agosto en el cierre de la Jornada 4 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a victoria 2-0 de los Tuzos.

Pachuca vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El pronóstico para el Pachuca vs Puebla de la Jornada 4 de la Liga MX es una victoria de los Tuzos con marcador de 2-0.

Pronóstico: Pachuca 2-0 Puebla

Pachuca vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Puebla, que se jugará en la Jornada 4 de Liga MX.

Pachuca

  • Portero: Carlos Moreno
  • Defensas: Alan Mozo, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y F. Venegas
  • Mediocampistas: E. Montiel, Christian Rivera y Robert Pizarro
  • Delanteros: N. Vallejo, Salomón Rondón y Oussama Idrissi
Pachuca enfrentó a Columbus Crew en la Leagues Cup 2026.
Pachuca tuvo una floja participación en la Leagues Cup 2026 (Joseph Maiorana / IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Puebla

  • Portero: Ricardo Gutiérrez
  • Defensas: Fernando Monárrez, Jonathan Vargas, Facundo Almada e Iván Moreno
  • Mediocampistas: Santiago Sanabria, Ángel Organista, César Baltazar y Kevin Velasco
  • Delanteros: Emiliano Gómez y Eduardo Mustre

Pachuca vs Puebla: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Pachuca vs Puebla se jugará el lunes 17 de agosto a las 19 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX. Será transmitido por FOX One.

  • Partido: Pachuca vs Puebla
  • Fase: Jornada 4 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Hidalgo
  • Transmisión: FOX One