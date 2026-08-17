Pachuca vs Puebla se enfrentan el lunes 17 de agosto en el cierre de la Jornada 4 del Apertura 2026. El pronóstico apunta a victoria 2-0 de los Tuzos.
Pachuca vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
El pronóstico para el Pachuca vs Puebla de la Jornada 4 de la Liga MX es una victoria de los Tuzos con marcador de 2-0.
Pronóstico: Pachuca 2-0 Puebla
Pachuca vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Puebla, que se jugará en la Jornada 4 de Liga MX.
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Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Alan Mozo, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y F. Venegas
- Mediocampistas: E. Montiel, Christian Rivera y Robert Pizarro
- Delanteros: N. Vallejo, Salomón Rondón y Oussama Idrissi
Puebla
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Fernando Monárrez, Jonathan Vargas, Facundo Almada e Iván Moreno
- Mediocampistas: Santiago Sanabria, Ángel Organista, César Baltazar y Kevin Velasco
- Delanteros: Emiliano Gómez y Eduardo Mustre
Pachuca vs Puebla: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Pachuca vs Puebla se jugará el lunes 17 de agosto a las 19 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX. Será transmitido por FOX One.
- Partido: Pachuca vs Puebla
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One