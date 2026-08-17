León vs Querétaro inician la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA y el pronóstico es 2-2. Conoce las posibles alineaciones del partido del lunes 17 de agosto.

León vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

León 2-2 Querétaro es el pronóstico de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: León 2-2 Querétaro.

León vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs Querétaro en el torneo de Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.

León

Portera: Nicole Buenfil

Defensas: Vanessa López, Alondra Camargo, Ana Lozada y Fernanda Pinilla

Mediocampistas: Valeria Razo, Lixy Rodríguez, Solange Lemos e Isabela Esquivias

Delanteras: Alexia Villanueva y Yashira Barrientos

Querétaro

Portera: Karla Morales

Defensas: Allie George, Ámbar González, Alondra Enríquez y Fátima Delgado

Mediocampistas: Camila Vite, Niomi Grimaldo, Jazmín Enrigue y Dulce Alvarado

Delanteras: Dilary Beltrán y Enekia Lunyamila

León vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

León vs Querétaro Femenil chocan en actividad en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Lunes 17 de agosto a las 17 horas por Tubi y FOX One.