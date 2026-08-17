León vs Querétaro inician la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA y el pronóstico es 2-2. Conoce las posibles alineaciones del partido del lunes 17 de agosto.
León vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
León 2-2 Querétaro es el pronóstico de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: León 2-2 Querétaro.
León vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido León vs Querétaro en el torneo de Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA.
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León
- Portera: Nicole Buenfil
- Defensas: Vanessa López, Alondra Camargo, Ana Lozada y Fernanda Pinilla
- Mediocampistas: Valeria Razo, Lixy Rodríguez, Solange Lemos e Isabela Esquivias
- Delanteras: Alexia Villanueva y Yashira Barrientos
Querétaro
- Portera: Karla Morales
- Defensas: Allie George, Ámbar González, Alondra Enríquez y Fátima Delgado
- Mediocampistas: Camila Vite, Niomi Grimaldo, Jazmín Enrigue y Dulce Alvarado
- Delanteras: Dilary Beltrán y Enekia Lunyamila
León vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA
León vs Querétaro Femenil chocan en actividad en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Lunes 17 de agosto a las 17 horas por Tubi y FOX One.
- Partido: León vs Querétaro Femenil
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: Tubi y FOX One