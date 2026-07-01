Ricardo Salinas Pliego mezcló futbol y política al querer hablar del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Y es que el empresario Ricardo Salinas Pliego se pronunció en redes sociales por el partido México y Ecuador, sobre el que señaló que esperaba una victoria de la Selección Mexicana.

No obstante, no se olvidó de su “amigo” Daniel Noboa, al señalar que si la selección ecuatoriana jugaba mejor que México y gana el partido, “ni modo”.

“Espero que hoy gane México, pero si Ecuador, de mi amigo Daniel Noboa, juega mejor que nosotros… ni modo". Ricardo Salinas Pliego

Pese a ello, aseguró que esperaba que el México vs Ecuador terminara con resultado que favoreciera al mejor equipo, instando a la afición a no perder detalle del encuentro de 16vos del Mundial 2026.

Ricardo Salinas mezcla futbol y política al hablar de Daniel Noboa (Captura / X)

Ricardo Salinas cuestiona a Sheinbaum por ver México vs Ecuador con aficionados

Tras hablar de Daniel Noboa, Ricardo Salinas Pliego cuestionó a Sheinbaum por ver México vs Ecuador con aficionados.

Esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum acudiera al Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, en Ciudad de México (CDMX), para presencia el partido México vs Ecuador.

Salinas Pliego ironizó con el tema, al asegurar que pensó que la titular del Ejecutivo nacional acudiría al Estadio Banorte para apoyar a la Selección mexicana en los 16vos de final del Mundial 2026.

Ante la victoria del equipo mexicano, el empresario lanzó una pregunta sobre si la presidenta Sheinbaum asistirá al Estadio Banorte el próximo domingo 5 de julio de 2026 para ver el juego de 8vos de final de México.