La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) confirmó la salida de Sebastián Beccacece como director técnico tras la eliminación de Ecuador en el Mundial 2026 frente a México.

“La Federación Ecuatoriana de Futbol informa la conclusión del contrato del director técnico Sebastián Beccacece al frente de la Selección Nacional. Junto a él culmina también la labor de su cuerpo técnico, que acompañó a La Tri durante este proceso”. Comunicado de la FEF

En un comunicado, la FEF agradeció su compromiso y reconoció que la Selección de Ecuador “una eliminación sólida” en el Mundial 2026.

Por su parte Sebastián Beccacece, quien asumió la responsabilidad por el desempeño del primer tiempo en conferencia de prensa, se despidió con gratitud hacia la afición y el plantel, cerrando así su ciclo al frente de la selección ecuatoriana.

Comunicado de la Federación Ecuatoriana de Futbol (X | @FEFecuador)

Sebastián Beccacece deja oficialmente la selección de Ecuador

El martes 30 de junio de 2026 se disputó un partido de dieciseisavos de final en el Mundial 2026 entre Ecuador y México.

El resultado final favoreció el pase de la selección mexicana a octavos de final, pero significó el último partido en la justa de los ecuatorianos.

Raúl Jiménez y Julián Quiñones tras segundo gol en el partido de México vs Ecuador. (Yuri Cortez/AFP / AFP)

Tras la derrota en la cancha, Sebastián Beccacece habló en conferencia de prensa, asegurando que le tocaba despedirse con “mucha gratitud”.

En su discurso, Beccacece no solo reconoció la superioridad de la selección Mexicana, sino que también cuestionó su propio desempeño.

“Los resultados son los que mandan”, dijo para señalar como suya la responsabilidad de la selección ecuatoriana durante el primer tiempo del partido, el cual ha sido criticado también por los aficionados.

Finalmente, Sebastián Beccacece también se mostró agradecido. por el tiempo que pudo trabajar con la selección y reconociendo de nueva cuenta la derrota en dieciseisavos.