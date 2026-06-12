La Selección Mexicana lidera el Grupo A del Mundial 2026 tras la Jornada 1 del torneo, gracias al triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica.
El equipo dirigido por Javier Aguirre debutó con una victoria de 2-0 ante la selección de Sudáfrica en el partido inaugural celebrado en el Estadio Banorte, este jueves 11 de junio.
Más tarde, la selección de Corea se colocó en la segunda posición tras conseguir una victoria por 2-1 ante Chequia en el Estadio Guadalajara.
Tabla de posiciones del Grupo A
- México | 3 puntos
- Corea del Sur | 3 puntos
- Chequia| 0 puntos
- Sudáfrica | 0 puntos
¿Por qué lidera México el Grupo A tras la Jornada 1 del Mundial 2026?
Aunque Corea suma los mismos 3 puntos que México en el Grupo A del Mundial 2026 tras la Jornada 1, el Tri es líder del sector por su mejor diferencia de goles.
Mientras que Corea ganó 2-1 a Chequia, México no recibió goles en el triunfo de 2-0 ante la selección de Sudáfrica.
Así se jugará la Jornada 2 del Grupo A en el Mundial 2026
La Jornada 2 del Grupo A en el Mundial 2026 se juega el jueves 18 de junio con los partidos Chequia vs Sudáfrica y México vs Corea.
- Chequia vs Sudáfrica | jueves 18 de junio | Estadio Atlanta | 10 horas
- México vs Corea | jueves 18 de junio | Estadio Guadalajara | 19 horas