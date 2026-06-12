La Selección Mexicana lidera el Grupo A del Mundial 2026 tras la Jornada 1 del torneo, gracias al triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica.

El equipo dirigido por Javier Aguirre debutó con una victoria de 2-0 ante la selección de Sudáfrica en el partido inaugural celebrado en el Estadio Banorte, este jueves 11 de junio.

Más tarde, la selección de Corea se colocó en la segunda posición tras conseguir una victoria por 2-1 ante Chequia en el Estadio Guadalajara.

Tabla de posiciones del Grupo A

México | 3 puntos

Corea del Sur | 3 puntos

Chequia| 0 puntos

Sudáfrica | 0 puntos

Julián Quiñones fue la figura de México ante Sudáfrica (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

¿Por qué lidera México el Grupo A tras la Jornada 1 del Mundial 2026?

Aunque Corea suma los mismos 3 puntos que México en el Grupo A del Mundial 2026 tras la Jornada 1, el Tri es líder del sector por su mejor diferencia de goles.

Mientras que Corea ganó 2-1 a Chequia, México no recibió goles en el triunfo de 2-0 ante la selección de Sudáfrica.

Corea es el próximo rival de México en el Mundial 2026 (Paul Childs / REUTERS)

Así se jugará la Jornada 2 del Grupo A en el Mundial 2026

La Jornada 2 del Grupo A en el Mundial 2026 se juega el jueves 18 de junio con los partidos Chequia vs Sudáfrica y México vs Corea.