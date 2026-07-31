Querétaro vs Tigres continúan con la actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX. Sábado 1 de agosto por Fox One.
- Partido: Querétaro vs Tigres
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Fox One
Querétaro vs Tigres: Día para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX
El sábado 1 de agosto de 2026 Tigres se juega los tres puntos en la cancha de Querétaro, como parte de la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX.
Querétaro vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX
El partido Querétaro vs Tigres inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 3 de la Liga MX.
Querétaro vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX
La plataforma de Fox One transmitirá el partido Querétaro vs Tigres.
- Partido: Querétaro vs Tigres
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Fox One
Así llegan Querétaro y Tigres a la Jornada 3 de la Liga MX
Querétaro logró los tres puntos en la cancha de Pachuca para sumar en el Apertura 2026.
Tigres, por su parte, únicamente logró un punto en la Jornada 2 de la Liga MX tras empatar con San Luis.