Querétaro vs Tigres continúan con la actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX. Sábado 1 de agosto por Fox One.

  • Partido: Querétaro vs Tigres
  • Fase: Jornada 3 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Corregidora
  • Transmisión: Fox One

Querétaro vs Tigres: Día para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX

El sábado 1 de agosto de 2026 Tigres se juega los tres puntos en la cancha de Querétaro, como parte de la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX.

Querétaro vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX

El partido Querétaro vs Tigres inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 3 de la Liga MX.

Querétaro vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX

La plataforma de Fox One transmitirá el partido Querétaro vs Tigres.

  • Partido: Querétaro vs Tigres
  • Fase: Jornada 3 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Corregidora
  • Transmisión: Fox One
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Querétaro vs Tigres: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX. (Gustavo Valdez / Gustavo Valdez)

Así llegan Querétaro y Tigres a la Jornada 3 de la Liga MX

Querétaro logró los tres puntos en la cancha de Pachuca para sumar en el Apertura 2026.

Tigres, por su parte, únicamente logró un punto en la Jornada 2 de la Liga MX tras empatar con San Luis.