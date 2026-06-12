Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, dijo que el principal candidato para suplir a César Montes en la defensa del combinado tricolor para el duelo ante Corea del Sur es Edson Álvarez.

Luego de la victoria de México ante Sudáfrica, Javier Aguirre dejó entrever que Edson Álvarez podría ser el elegido para suplir a César Montes debido a que el defensor fue expulsado en los minutos finales del debut de la Selección Mexicana.

“Ahora, con la roja de César, es muy probable que juegue Edson de central, muy probable”. Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana.

Aguirre despeja las dudas: Edson Álvarez se perfila como titular ante Corea del Sur. (Jose Hernandez / Anadolu via Reuters Connect)

Edson Álvarez fue preparado para poder arrancar en el Mundial 2026

Javier Aguirre indicó que Edson Álvarez fue preparado físicamente para responder cuando la Selección Mexicana lo necesitara.

El técnico tricolor le había dado actividad a Edson Álvarez en los partidos previos al debut en el Mundial 2026 y aumentó la carga de trabajo durante los entrenamientos para que el defensor estuviera listo cuando se le necesitara de arranque.

“Al llegar aquí le dimos minutos en los tres partidos previos; le exigimos mucho en los entrenamientos, de tal suerte que llegó preparado para jugar 90 minutos”, añadió Javier Aguirre sobre la situación de Edson Álvarez en la Selección Mexicana.

¿Cuándo es el partido de México vs Corea del Sur?

México enfrentará a Corea del Sur en el segundo partido del tricolor de la fase de grupos del Mundial 2026.

México vs Corea del Sur será el jueves 18 de junio en el Estadio Akron en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.