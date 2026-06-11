La Selección Mexicana sufrió una baja sensible de cara a su próximo compromiso en el Mundial de 2026, pues el defensor César Montes no podrá disputar el encuentro ante Corea del Sur tras haber sido expulsado durante el partido frente a Sudáfrica.

César Montes vio la tarjeta roja luego de una acción que el árbitro consideró merecedora de expulsión, dejando al conjunto dirigido por Javier Aguirre con un hombre menos en un momento clave del encuentro que ya estaba a punto de terminar 2-0 a favor de la Selección Mexicana.

César Montes será una baja importante para México

La ausencia del “Cachorro” representa un reto importante para el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, ya que se trata de uno de los jugadores con mayor experiencia internacional en la plantilla y un elemento habitual en la alineación titular.

Ante Corea del Sur, México deberá buscar alternativas para cubrir la baja del central y mantener la solidez defensiva en un duelo que podría ser determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

César Montes queda fuera del partido ante Corea del Sur. (Jose Breton / Jose Breton via Reuters Connect)

¿Cuándo regresará César Montes a la alineación de México?

César Montes deberá cumplir con la suspensión reglamentaria y esperar su posible regreso para el duelo contra Chequia.

En tanto, Javier Aguirre deberá observar a sus seleccionados para conocer quién será el suplente de César Montes para el partido contra Corea del Sur.