La Guardia Nacional de México derribó un dron no autorizado que sobrevolaba la concentración de Corea del Sur en Guadalajara.

El incidente ocurrió este miércoles 17 de junio de 2026 en las instalaciones de Verde Valle, sede del campamento base del equipo asiático durante la fase de grupos de la Mundial 2026.

El dron desconocido irrumpió en los primeros minutos de la práctica a puerta cerrada. El equipo de seguridad surcoreano lo vio mientras los jugadores calentaban.

El cuerpo de seguridad solicitó apoyo de inmediato y un escuadrón antidrones usó inhibidores de señal para provocar un descenso controlado del aparato fuera del complejo.

Corea entrenaba a puerta cerrada en Guadalajara

Corea del Sur decidió entrenar a puerta cerrada este miércoles, pero los futbolistas notaron la presencia del dron cuando el equipo empezaban los ejercicios en Guadalajara.

Según reporte, dos hombres fueron vistos con el dron, aunque hasta el momento se desconocen sus identidades.

Momentos de tensión de la selección de Corea del Sur

Corea del Sur vive momentos de tensión, pues se ha “peleado” con la prensa de su país luego de que se filtrara una conversación entre los jugadores asiáticos que ponían en duda la reputación de su capitán y estrella, Heung Min Son.

Los periodistas asiáticos decían con ironía que Son entrenaba como si fuera militar en referencia a que el Gobierno de Corea del Sur le exentó del servicio militar en 2020 gracias a sus logros deportivos.

La respuesta de Corea fue no comparecer ante los medios, aunque decidieron hacerlo de nuevo rumbo al partido ante México en la Jornada 2 del Mundial 2026.