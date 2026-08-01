Cruz Azul vs Atlante se miden en la Jornada 3 de la Liga MX. Sábado 1 de agosto a las 21 horas por TUDN y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Atlante
- Fase: Jornada 3 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TUDN y ViX
Cruz Azul vs Atlante: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?
El sábado 1 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos Cruz Azul vs Atlante.
Cruz Azul vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX?
El partido Cruz Azul vs Atlante iniciará a las 21 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de TUDN y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Atlante
- Fase: Jornada 3 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TUDN y ViX
¿Cómo llegan Cruz Azul y Atlante a la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX?
Cruz Azul venció a Puebla en la Jornada 2 de la Liga MX por 2-1.
Atlante, por su parte, empató 1-1 con América, por lo que buscará los tres puntos en la Jornada 3.