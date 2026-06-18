Tras detectar un dron sobrevolando la zona de entrenamiento, el DT de Corea del Sur, Hong Myung-bo, señaló el hecho como “lamentable”, a pesar de que no afectó la preparación para el partido contra México en el Mundial 2026.
Más que la presencia del dron, fue el hecho de que se presentara durante el entrenamiento de Corea del Sur previo al encuentro contra México, lo que provocó el disgusto del DT Hong Myung-bo.
DT de Corea del Sur califica de lamentable lo sucedido con el dron previo al encuentro con México
Durante una conferencia de prensa, Hong Myung-bon, DT de Corea del Sur, mencionó que aunque no hubo afectaciones al entrenamiento previo al partido contra México, el incidente con el dron fue lamentable.
Para Hong Myung-bo, el entrenamiento previo al partido de Corea del Sur contra México es el “momento más importante” debido a que se estaban preparando para un enfrentamiento decisivo.
“No nos afectó de forma significativa, pero, dado que nos estábamos preparando para el partido, era el momento más importante, por lo que lo ocurrido fue lamentable”Hong Myung-bon, DT de Corea del Sur
Aún así, no quiso darle mayor importancia, pues sus jugadores deben de estar concentrados para el compromiso del 18 de junio en el Estadio de Guadalajara. Sobre todo porque jugarán “de visitante”.
El dron que apareció en entrenamiento de Corea del Sur fue derribado por la Guardia Nacional
De acuerdo con el reporte oficial, un dron sobrevoló el campo de entrenamiento de Corea del Sur este 17 de junio, durante una práctica a puerta cerrada previo al enfrentamiento contra México.
Tras el avistamiento por parte de la seguridad de la selección de Corea del Sur, la Guardia Nacional procedió a derribar el dron con inhibidores de señala, logrando un descenso seguro.
Asimismo, se dio a conocer que el dron pertenecería a dos hombres cuya identidad es desconocida hasta este momento, aunque todo indica que el objeto no representaba un peligro para la integridad de jugadores, cuerpo técnico y población en general.
Este incidente le suma presión a la selección de Corea del Sur, la cual ha experimentado días estresantes a pesar de su victoria ante Chequia, debido a los cuestionamientos por parte de la prensa coreana sobre el jugador Heung Min Son.