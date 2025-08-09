A poco menos de dos años para la inauguración del Mundial 2027 la Concacaf dio a conocer el camino que debe recorrer la Selección Mexicana Femenil rumbo a esta competencia.

Hay que recordar que el Tricolor Femenil no ha asistido a las dos justas mundialistas anteriores, por lo que la última vez que participó fue en la edición de 2015 en Canadá.

A diez años de haber ido a su última Copa del Mundo, el cuadro mexicano ya sabe cuál es el camino para Brasil 2027 y a su vez para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Selección Mexicana: El Tri Femenil ya sabe cuál es el camino para el Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028

La primera etapa rumbo al Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028 iniciará con la Clasificatoria Concacaf W donde participarán 30 miembros de dicha confederación, repartidos en 6 grupos de 5 selecciones cada uno. La Selección Mexicana será cabeza del Grupo B.

El formato será de todos contra todos por lo que el Tricolor Femenil tendrá dos juegos en casa y dos de visita, cada líder avanzará al Campeonato Concacaf W, instancia en la que Estados Unidos y Canadá ya están clasificadas por ser las mejores de la zona.

En total serán ocho las selecciones que participarán en el Campeonato con duelos de eliminación directa que empezará desde cuartos de final, las cuatro semifinalistas conseguirán su boleto al Mundial 2027, las cuatro eliminadas jugarán entre sí un Play-in para ir al repechaje mundialista y las dos finalistas irán a los Juegos Olímpicos 2028.

¿Cuándo empezará el camino de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028?

Recientemente la Concacaf compartió el camino para ocupar cuatro de los boletos al Mundial 2027, proceso que la Selección Mexicana Femenil iniciará este mismo año, ya que la Clasificatoria W se jugará en las fechas FIFA de noviembre 2025, febrero y abril 2026.

De avanzar al octagonal final éste se disputará en noviembre de 2026 y repartirá las cuatro plazas para el Mundial 2027, los dos que jugarán el repechaje y las dos plazas para los Juegos Olímpicos 2028.

El sorteo para conocer los grupos de la Clasificatoria Concacaf W se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de agosto.